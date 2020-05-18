Кілометрові черги утворились на кордонах Румунії: шокуючі фото, відео

На румунсько-угорському кордоні скупчилося приблизно 16 тисяч громадян. Все через пом'якшення карантину та відкриття контрольно-пропускних пунктів.

Тепер перш ніж в'їхати до країни, громадяни мають пройти епідеміологічний контроль. А це уповільнює процедуру в'їзду – водії чекають більше ніж 5 годин. Про це пише Mukachevo.net.

До слова Буковина буде закрита на в'їзд та виїзд щонайменше до 22 травня

У чергах люди стоять без масок і без дотримання соціально безпечної відстані. Поліція кілька разів зверталася до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки. Втім марно.

Нескінченні черги на кордонах спостерігаються переважно на заході країни. До прикладу, на митниці Недлак орієнтовний час очікування становить 480 хвилин.

Через це влада відкрила додаткові пропускні пункти, аби зменшити навантаження.

Дивіться фото величезних черг на кордонах Румунії:

Дивіться відео, що відбувається на кордонах Румунії:

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