Кілометрові черги утворились на кордонах Румунії: шокуючі фото, відео
На румунсько-угорському кордоні скупчилося приблизно 16 тисяч громадян. Все через пом'якшення карантину та відкриття контрольно-пропускних пунктів.
Тепер перш ніж в'їхати до країни, громадяни мають пройти епідеміологічний контроль. А це уповільнює процедуру в'їзду – водії чекають більше ніж 5 годин. Про це пише Mukachevo.net.
До слова Буковина буде закрита на в'їзд та виїзд щонайменше до 22 травня
У чергах люди стоять без масок і без дотримання соціально безпечної відстані. Поліція кілька разів зверталася до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки. Втім марно.
Нескінченні черги на кордонах спостерігаються переважно на заході країни. До прикладу, на митниці Недлак орієнтовний час очікування становить 480 хвилин.
Через це влада відкрила додаткові пропускні пункти, аби зменшити навантаження.
Дивіться фото величезних черг на кордонах Румунії:
Дивіться відео, що відбувається на кордонах Румунії:
Коронавірус в Румунії: що відомо
- Станом на 18 травня в Румунії зафіксовано 17 036 випадків захворювання на коронавірус.
- За офіційними даними, від недуги одужали 9 903 пацієнти. Від ускладнень, на жаль, померли 1 107 особи.
- Наприкінці квітня президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про пом'якшення карантину з 15 травня та запровадження "маскового режиму" у громадських місцях.