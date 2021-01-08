Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын желает улучшить отношения с другими странами. Однако пока не рассказывает, с какими именно.

Корейская Народно-Демократическая Республика должна улучшить отношения с другими странами. Об этом Ким Чен Ын заявил на съезде Трудовой партии Кореи, сообщает Yonhap.

Кстати Ким Чен Ын заявил об экономическом провале КНДР

Ким Чен Ын выступил с докладом и подчеркнул, что КНДР нуждается во всеобъемлющем расширении и развитии внешних связей. Однако политик не уточнил, с какими странами хочет улучшить связи. В частности, не понятно, имел ли Ким Чен Ын в виду США или Южную Корею.

Почему Ким Чен Ын хочет развить внешние связи КНДР

Лидер КНДР утверждает, что такая необходимость обусловлена "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени".

Заметим, северокорейский лидер в 2020 году появился на публике около 50 раз. Это меньше всего за последние годы. Кстати, в этом году политик впервые не записал новогоднего видеопоздравления, но передал корейцам письмо.

За время его отсутствия даже распространяли слухи о его смерти.

Обратите внимание! КНДР считают самой закрытой страной мира, ведь она почти не поддерживает связей с другими государствами. Официально страна имеет социалистическое устройство, однако на практике – это тоталитаризм. Кроме этого, страна постоянно проводит ядерные испытания на своей территории.