Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин бажає покращити стосунки з іншими країнами. Однак поки не розповідає, з якими саме.

Корейська Народно-Демократична Республіка має покращити відносини з іншими країнами. Про це Кім Чен Ин заявив на з'їзді Трудової партії Кореї, повідомляє Yonhap.

До речі Кім Чен Ин заявив про економічний провал КНДР

Кім Чен Ин виступив із доповіддю і наголосив, що КНДР потребує всеосяжного розширення і розвитку зовнішніх зв'язків. Проте політик не уточнив, з якими країнами хоче покращити зв'язки. Зокрема, не зрозуміло, чи мав Кім Чен Ин на увазі США або Південну Корею.

Чому Кім Чен Ин хоче розвинути зовнішні зв'язки КНДР

Лідер КНДР стверджує, що така необхідність зумовлена "ситуацією, що склалася і настанням нового часу".

Зауважимо, північнокорейський лідер у 2020 році з'явився на публіці близько 50 разів. Це найменше за останні роки. До речі, цьогоріч політик вперше не записав новорічного відеопривітання, але передав корейцям листа.

За час його відсутності навіть розповсюджували чутки про його смерть.

Зверніть увагу! КНДР вважають найбільш закритою країною світу, адже вона майже не підтримує зв'язків з іншими державами. Офіційно країна має соціалістичний устрій, однак на практиці – це тоталітаризм. Крім цього, країна постійно проводить ядерні випробування на своїй території.