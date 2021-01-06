На з'їзді "Трудової партії" КНДР диктатор Кім Чен Ин заявив про економічний провал. За його словами, цілі північнокорейського п'ятирічного плану не були досягнуті практично в жодному з секторів економіки.

Економічний план мав бути виконаним до грудня 2020 року, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.

До слова Кім Чен Ин вперше не записав новорічне звернення до народу, але написав листа – фото

Кім Чен Ин наголосив, що всі помилки повинні бути ретельно проаналізовані. Водночас він переконаний, що "Трудова партія" та народ КНДР показали "блискучі успіхи" в часи пандемії.

До слова, на цьому ж партійному з'їзді планували схвалити новий економічний план на наступні 5 років. Крім того, мали визначити політичну лінію щодо США й Південної Кореї.

До слова, на з'їзді північнокорейський диктатор вперше за тривалий час з'явився на публіці. Навіть на Новий рік він відмовився від традиційного привітання, а лише написав листа.