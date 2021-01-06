Кім Чен Ин заявив про економічний провал КНДР
На з'їзді "Трудової партії" КНДР диктатор Кім Чен Ин заявив про економічний провал. За його словами, цілі північнокорейського п'ятирічного плану не були досягнуті практично в жодному з секторів економіки.
Економічний план мав бути виконаним до грудня 2020 року, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.
До слова Кім Чен Ин вперше не записав новорічне звернення до народу, але написав листа – фото
Кім Чен Ин наголосив, що всі помилки повинні бути ретельно проаналізовані. Водночас він переконаний, що "Трудова партія" та народ КНДР показали "блискучі успіхи" в часи пандемії.
До слова, на цьому ж партійному з'їзді планували схвалити новий економічний план на наступні 5 років. Крім того, мали визначити політичну лінію щодо США й Південної Кореї.
До слова, на з'їзді північнокорейський диктатор вперше за тривалий час з'явився на публіці. Навіть на Новий рік він відмовився від традиційного привітання, а лише написав листа.
Що відомо про Кім Чен Ина?
Це північнокорейський диктатор, який прийшов до влади у 2011 році після смерті свого батька Кім Чен Іра.
Японські журналісти підрахували, що у 2020 році Кім Чен Ин з'являвся на публіці лише 53 рази — це мінімум за час його перебування при владі.
Спершу навіть з'являлася інформація, що він помер. Згодом про те, що Кім серйозно захворів або отримав травму. Встановити правду важко через відсутність вільної преси в КНДР.
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