На съезде "Трудовой партии" КНДР диктатор Ким Чен Ын заявил об экономическом провале. По его словам, цели северокорейского пятилетнего плана не были достигнуты практически ни в одном из секторов экономики.

Экономический план должен был быть выполнен до декабря 2020 года, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

К слову Ким Чен Ын впервые не записал новогоднее обращение к народу, но написал письмо – фото

Ким Чен Ын подчеркнул, что все ошибки должны быть тщательно проанализированы. В то же время он убежден, что "Трудовая партия" и народ КНДР показали "блестящие успехи" во времена пандемии.

К слову, на этом же партийном съезде планировали принять новый экономический план на следующие 5 лет. Кроме того, должны были определить политическую линию в отношении США и Южной Кореи.

К слову, на съезде северокорейский диктатор впервые за долгое время появился на публике. Даже на Новый год он отказался от традиционного приветствия, а только написал письмо.