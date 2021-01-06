Ким Чен Ын заявил об экономическом провале КНДР
На съезде "Трудовой партии" КНДР диктатор Ким Чен Ын заявил об экономическом провале. По его словам, цели северокорейского пятилетнего плана не были достигнуты практически ни в одном из секторов экономики.
Экономический план должен был быть выполнен до декабря 2020 года, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.
К слову Ким Чен Ын впервые не записал новогоднее обращение к народу, но написал письмо – фото
Ким Чен Ын подчеркнул, что все ошибки должны быть тщательно проанализированы. В то же время он убежден, что "Трудовая партия" и народ КНДР показали "блестящие успехи" во времена пандемии.
К слову, на этом же партийном съезде планировали принять новый экономический план на следующие 5 лет. Кроме того, должны были определить политическую линию в отношении США и Южной Кореи.
К слову, на съезде северокорейский диктатор впервые за долгое время появился на публике. Даже на Новый год он отказался от традиционного приветствия, а только написал письмо.
Что известно о Ким Чен Ыне?
Это северокорейский диктатор, который пришел к власти в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.
Японские журналисты подсчитали, что в 2020 году Ким Чен Ын появлялся на публике лишь 53 раза – это минимум за время его пребывания у власти.
Сначала даже появлялась информация, что он умер. Впоследствии говорилось о том, что Ким серьезно заболел или получил травму. Установить правду трудно из-за отсутствия свободной прессы в КНДР.
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