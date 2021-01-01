Лидер КНДР Ким Чен Ын не записал традиционного новогоднего обращения к народу. Вместо этого он поздравил граждан письмом, которое написал от руки. Причины изменения диктатором традиции поздравления с Новым годом неизвестны.

В своем послании Ким Чен Ын написал, что граждане страны поддерживают руководящую Трудовую партию Кореи и поклялся в "беспредельной преданности великому народу". Об этом сообщает Aljazeera.

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Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду упорно трудиться, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа,

– написал северокорейский лидер.

Он также поблагодарил людей за то, что те неизменно доверяют и поддерживают партию даже в тяжелые времена.



Новогоднее послание Ким Чен Ына

Обратите внимание! Ким Чен Ын, с тех пор как пришел к власти после смерти своего отца, с 2011 года, каждого 1 января записывает телевизионное обращение к народу КНДР. Во время приветствий он обычно рассказывал о планах страны на следующий год.

По информации СМИ, в полночь диктатор вместе с делегатами партии якобы посетил могилы своего отца и деда.

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Японские журналисты подсчитали, что в 2020 году Ким Чен Ын появлялся на публике лишь 53 раза – это минимум за время его пребывания у власти.

Более того – диктатор делегировал часть своих полномочий помощникам. Среди них – и сестре Ким Ин Чжон. Она, кстати, возглавляет партийный отдел пропаганды.

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