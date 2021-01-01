Ким Чен Ын впервые не записал новогоднее обращение к народу, но написал письмо – фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын не записал традиционного новогоднего обращения к народу. Вместо этого он поздравил граждан письмом, которое написал от руки. Причины изменения диктатором традиции поздравления с Новым годом неизвестны.
В своем послании Ким Чен Ын написал, что граждане страны поддерживают руководящую Трудовую партию Кореи и поклялся в "беспредельной преданности великому народу". Об этом сообщает Aljazeera.
Смотрите также Ким Чен Ын пребывает в гневе и действует безрассудно – боится коронавируса, – СМИ
Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду упорно трудиться, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа,
– написал северокорейский лидер.
Он также поблагодарил людей за то, что те неизменно доверяют и поддерживают партию даже в тяжелые времена.
Новогоднее послание Ким Чен Ына
По информации СМИ, в полночь диктатор вместе с делегатами партии якобы посетил могилы своего отца и деда.
Таинственные исчезновения Ким Чен Ына: коротко о главном
- Японские журналисты подсчитали, что в 2020 году Ким Чен Ын появлялся на публике лишь 53 раза – это минимум за время его пребывания у власти.
- Более того – диктатор делегировал часть своих полномочий помощникам. Среди них – и сестре Ким Ин Чжон. Она, кстати, возглавляет партийный отдел пропаганды.
Ранее Впервые за почти месяц Ким Чен Ын появился на публике
- В апреле Ким Чен Ын на длительное время исчез из поля зрения государственных СМИ. Тогда появились даже слухи о его болезни или смерти.
Поделиться новостью