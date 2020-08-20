Очільник КНДР Кім Чен Ин передав частину владних повноважень групі чиновників. Крім того, він призначив свою сестру Кім Йо Чжон відповідальною за політику Пхеньяна у роботі зі США та Південною Кореєю.

Відтепер Кім Йо Чжон стала фактичною другою особою у Північній Кореї. Однак Кім Чен Ин досі не назвав її своєю наступницею. Про це свідчать дані місцевої розвідки, повідомляє BBC.

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Двоє чиновників, імена яких ЗМІ не повідомляють, тепер відповідають за управління економікою, ще двоє – частково курують питання оборони. Джерела повідомляють, що таке рішення Кім Чен Ин прийняв, щоб знизити рівень стресу у своєму житті. Крім того, лідер КНДР хоче частково зняти з себе відповідальність на випадок провалу політичних рішень.

Кім Чен Ин як і раніше зберігає свою абсолютну владу, але її частина поступово передається,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про Кім Йо Чжон