Лідер КНДР Кім Чен Ин заборонив жителям країни тримати вдома собак. Домашніх улюбленців силоміць забирають у господарів та віддають або в зоопарки, або у місцеві ресторани на м'ясо. ЗМІ пишуть, що північні корейці ненавидять лідера КНДР за такий вчинок, однак нічого не можуть вдіяти.

Першими зі своїми собаками попрощалися жителі Пхеньяна (столиця КНДР – 24 канал). Про це місцеві джерела повідомили виданню The Chosun Ilbo.

Дивіться також Фото Північної Кореї, за які можуть позбавити життя

Тварина вдома – це пережиток буржуазії

Корейські ЗМІ повідомляють, що ще в червні Кім Чен Ин ввів у країні заборону на домашніх улюбленців. На думку лідера КНДР, тварина вдома – це пережиток буржуазії, біда капіталістичного світу, яку необхідно якнайшвидше викорінити.

Собаками хочуть вирішити проблему голоду

Люди з важким серцем віддають своїх домашніх улюбленців. Корейці побоюються, що насправді дивна заборона є наслідком жахливої економічної ситуації у країні. За даними ООН, продуктів бракує майже 60% населення КНДР. За таких обставин більшість собак можуть просто пустити на м'ясо.

Тварини не мають жодних прав

Проти заборони Кім Чен Ина люди безсилі. Тварини у КНДР не мають жодних прав. Довгий час корейці взагалі не заводили домашніх улюбленців. Переломним став 1989 рік, коли у країні відбувся Всесвітній фестиваль молоді та студентів. Тоді еліта Пхеньяна почала виставляти напоказ собак дорогих порід як символ свого високого статусу.

Місцеві журналісти розказують, що собак у Північній Кореї тримає рекордно низький відсоток сімей. Дозволити собі домашнього улюбленця можуть тільки дуже забезпечені жителі. Бідніше ж населення розводить свиней та інших свійських тварин, щоб врятуватися від голоду.