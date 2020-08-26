У Північній Кореї опублікували фото лідера країни Кім Чен Ина. Раніше ЗМІ повідомляли, що глава КНДР впав у кому.

Що кажуть у КНДР про стан Кім Чен Ина

Північнокорейські ЗМІ стверджують, що Кім Чен Ин очолив засідання Політбюро центрального комітету Трудової партії. Його фото опублікувало Центральне телеграфне агентство КНДР.

До теми ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин перебуває в комі: що про це відомо і хто тепер керує КНДР

На засіданні керівництво країни нібито обговорило посилення роботи по боротьбі з коронавірусом і запровадження протиепідемічних заходів. Також обговорили запобігання шкоди від тайфуну в зв'язку з тим, що провінції Південний Хванхе, Південний Пхьонан і Північний Пхьонан за прогнозами в найближчими днями можуть потрапити під удар стихії.

Що цьому передувало

Напередодні британські та американські ЗМІ повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в комі.

Мовляв, частину своїх обов'язків лідер країни передав своїм помічникам, а КНДР збирається очолити його сестра Кім Йо Чжон.

Видання, що розповсюдили інформацію, посилались на дані південнокорейської розвідки.



Кім Чен Ин на засіданні Політбюро / Фото kcna