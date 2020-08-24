Британські та американські ЗМІ 23 серпня повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в комі. Натомість його сестра Кім Йо Чжон готується очолити країну.

Що відомо про стан Кім Чен Ина

Британські таблоїди – Mirror, Daily Mail, а також американське видання Fox News оприлюднили інформацію про те, що Кім Чен Ин впав у кому. ЗМІ посилаються на слова Чен Сон Міна – ексрадника покійного президента Південної Кореї Кім Де Чжуна.

До теми Кім Чен Ин передав частину повноважень своїй сестрі та групі чиновників, – ЗМІ

Я вважаю, що він у комі, але його життя ще не обірвалося,

– заявив Чен Сон Мін південнокорейським ЗМІ.

Хто може очолити КНДР

CNN та BBC 21 серпня повідомили з посиланням на південнокорейську розвідку, що глава КНДР Кім Чен Ин передав частину повноважень своїй сестрі Кім Йо Чжон . За попередніми даними, вона відповідатиме за деякі аспекти "курсу держави", щоб полегшити навантаження на брата.

. За попередніми даними, вона відповідатиме за деякі аспекти "курсу держави", щоб полегшити навантаження на брата. Її вважають головною претенденткою на крісло лідера Північної Кореї.

Нові повноваження також отримали інші великі чиновники КНДР, проте вся повнота влади як і раніше залишилася в руках Кім Чен Ина. Водночас журналісти зазначили, що розвідка Південної Кореї раніше помилялася у повідомленнях про своїх сусідів.