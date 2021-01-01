Лідер КНДР Кім Чен Ин не записав традиційного новорічного звернення до народу. Натомість він привітав громадян листом, який написав від руки. Причини зміни диктатором традиції привітання з Новим роком невідомі.

У своєму посланні Кім Чен Ин написав, що громадяни країни підтримують керівну Трудову партію Кореї і поклявся в "безмежній відданості великому народу". Про це інформує Aljazeera.

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Я щиро бажаю всім сім'ям по всій країні більшого щастя з улюбленими людьми, міцного здоров'я. У новому році я теж буду наполегливо працювати, щоб раніше настала нова ера, в якій збудуться ідеали і бажання нашого народу,

– написав північнокорейський лідер.

Він також подякував людям за те, що ті незмінно довіряють і підтримують партію навіть у тяжкі часи.



Новорічне послання Кім Чен Ина

Зверніть увагу! Кім Чен Ин, відколи прийшов до влади після смерті свого батька, з 2011 року, кожного 1 січня записує телевізійне звернення до народу КНДР. Під час вітань він зазвичай розповідав про плани країни на наступний рік.

За інформацією ЗМІ, опівночі диктатор разом з делегатами партії нібито відвідав могили свого батька та діда.

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Японські журналісти підрахували, що у 2020 році Кім Чен Ин зʼявлявся на публіці лише 53 рази — це мінімум за час його перебування при владі.

Ба більше – диктатор делегував частину своїх повноважень помічникам. Серед них – і сестрі Кім Йо Чжон. Вона, до речі, очолює партійний відділ пропаганди.

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