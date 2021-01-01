Кім Чен Ин вперше не записав новорічне звернення до народу, але написав листа – фото
Лідер КНДР Кім Чен Ин не записав традиційного новорічного звернення до народу. Натомість він привітав громадян листом, який написав від руки. Причини зміни диктатором традиції привітання з Новим роком невідомі.
У своєму посланні Кім Чен Ин написав, що громадяни країни підтримують керівну Трудову партію Кореї і поклявся в "безмежній відданості великому народу". Про це інформує Aljazeera.
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Я щиро бажаю всім сім'ям по всій країні більшого щастя з улюбленими людьми, міцного здоров'я. У новому році я теж буду наполегливо працювати, щоб раніше настала нова ера, в якій збудуться ідеали і бажання нашого народу,
– написав північнокорейський лідер.
Він також подякував людям за те, що ті незмінно довіряють і підтримують партію навіть у тяжкі часи.
Новорічне послання Кім Чен Ина
За інформацією ЗМІ, опівночі диктатор разом з делегатами партії нібито відвідав могили свого батька та діда.
Таємничі зникнення Кім Чен Ина: коротко про головне
- Японські журналісти підрахували, що у 2020 році Кім Чен Ин зʼявлявся на публіці лише 53 рази — це мінімум за час його перебування при владі.
- Ба більше – диктатор делегував частину своїх повноважень помічникам. Серед них – і сестрі Кім Йо Чжон. Вона, до речі, очолює партійний відділ пропаганди.
Раніше Вперше за майже місяць Кім Чен Ин з’явився на публіці
- У квітні Кім Чен Ин на тривалий час зник із поля зору державних ЗМІ. Тоді з’явилися навіть чутки про його хворобу або смерть.
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