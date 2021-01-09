Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что самым большим врагом его страны являются Соединённые Штаты Америки. По его убеждению, Вашингтону следует отказаться от своей враждебной политики для улучшения взаимоотношений.

Детали заявления Ким Чен Ына в отношении США

Как отметил северокорейский лидер, враждебная политика Вашингтона не изменится независимо от того, кто возглавляет Белый дом. Однако отказ от нее будет иметь ключевое значение для взаимоотношений между КНДР и США. Соответствующие слова Ким Чен Ына передает северокорейское государственное информационное агентство KCNA .

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Наша внешнеполитическая деятельность должна быть сосредоточена и перенаправлена на покорение США, нашего самого большого врага и главного препятствия нашему инновационному развитию,

– заявил Ким Чен Ын.

В то же время он пообещал расширять связи с "антиимпериалистическими независимыми силами". С кем именно, лидер КНДР не уточнил.

Также Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея не "будет злоупотреблять" своей ядерным оружием. Однако страна расширяет свой ядерный арсенал, включая возможность "предупредительного" и "ответного" удара.

Северная Корея готовится к испытаниям и производству различных видов нового оружия, в том числе ракет с несколькими боеголовками и сверхзвуковых плановых боевых частей для баллистических ракет нового типа. В то же время исследования атомной подводной лодки почти завершены,

– отметил глава КНДР.

Кстати Ким Чен Ын хочет улучшить отношения с миром

Западные СМИ отмечают, что таким заявлением Ким Чен Ын бросил вызов избранному президенту США Джо Байдена за несколько дней до того, как он официально вступит в должность.

Сам Байден во время избирательной гонки отмечал, что готов встретиться с главой КНДР. Также он хочет приблизить денуклеаризацию Корейского полуострова.