Лідер КНДР Кім Чен Ин вважає, що найбільшим ворогом його країни є Сполучені Штати Америки. На його переконання, Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики задля поліпшення взаємин.

Деталі заяви Кім Чен Ина щодо США

Як наголосив північнокорейський лідер, ворожа політика Вашингтона не зміниться незалежно від того, хто очолює Білий дім. Проте відмова від неї матиме ключове значення для взаємин між КНДР і США. Відповідні слова Кім Чен Ина передає північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA.

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Наша зовнішньополітична діяльність має бути зосередженою та перенаправлеою на підкорення США, нашого найбільшого ворога та головної перешкоди нашому інноваційному розвитку,

– заявив Кім Чен Ин.

Водночас він пообіцяв розширювати зв'язки з "антиімперіалістичними незалежними силами". З ким саме, лідер КНДР не уточнив.

Також Кім Чен Ин зазначив, що Північна Корея не "зловживатиме" своєю ядерною зброєю. Однак країна розширює свій ядерний арсенал, включно з можливістю "попереджувального" та удару "у відповідь".

Північна Корея готується до випробувань і виробництва різних видів нової зброї, зокрема ракет із декількома боєголовками та надзвукових планових бойових частин для балістичних ракет нового типу. Водночас дослідження атомного підводного човна майже завершено,

– зауважив очільник КНДР.

До речі Кім Чен Ин хоче покращити стосунки зі світом

Західні ЗМІ відзначають, що такою заявою Кім Чен Ин кинув виклик обраному президенту США Джо Байдену за кілька днів до того, як він офіційно вступить на посаду.

Сам Байден під час виборчих перегонів зазначав, що готовий зустрітися з головою КНДР. Також він хоче наблизити денуклеаризацію Корейського півострова.

Чи "полюбить" Кім Чен Ин Байдена та яка ймовірність провокацій КНДР – читайте у матеріалі 24 каналу.