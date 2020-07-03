Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил, почему страна не предоставляет данных об инфицированных коронавирусом. По словам лидера КНДР, им удалось полностью предотвратить проникновение болезни в страну.

Впрочем, Ким Чен Ын все же призвал граждан не терять бдительности, пишет CNN.

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"Мы тщательно предотвратили проникновение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическая ситуацию, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом", – заявил Ким Чен Ын по информации Корейского центрального информационного агентства.

Сейчас в КНДР снова открыли школы, однако все еще запрещены публичные собрания. Люди должны носить маски в общественных местах.

"Поспешное ослабление противоэпидемических мер приведет к немыслимому и безвозвратному кризису", - сказал Ким Чен Ын.

Стоит ли верить информации

Надо отметить, что КНДР – закрытая страна и проверить достоверность слов Ким Чен Ына – трудно. В то же время, некоторые южнокорейские эксперты утверждают, что в Северной Корее действительно вовремя ввели все средства предосторожности. В частности, границы закрыли еще в конце января, а экипажи всех прибывших торговых судов должны сидеть под наблюдением на карантине.

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