В Северной Корее решили вернуть войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сейчас отношения между странами сильно напряглись. Пхеньян угрожает начать военный конфликт.

О причинах этих событий – читайте в материале 24 канала.

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КНДР ведет войска к границе с Южной Кореей

КНДР привели свои войска к границе с Южной Кореей. Также, в Пхеньяне заявил о возобновлении военных учений и испытаний оружия. В ответ Сеул также привел армию в боевую готовность и в случае опасности готов дать ответ.

Наши военные тщательно контролируют движение северокорейских военных и твердо поддерживают готовность к конфликту. Однако, со стороны КНДР пока нет определенных движений, о которых нам было бы нужно отчитываться,

– заявил представитель совместных штабов Сеула Ким Джун-Рак.

Справка. Демилитаризованная зона – это и граница между КНДР и Южной Кореей, и линия фронта. Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны (после боев 1950 – 1953 годов мирную сделку так и не подписали).

Сейчас в мире обеспокоены поведением КНДР. Страны призывают обе стороны решить конфликт миром. Однако, по заявлению США в Пхеньяне ответили угрозами. А отношение ООН в КНДР назвали предвзятым.

Эксперты же связывают поведение Пхеньяна с затягиванием процесса ослабления санкций и общими экономическими проблемами. Однако некоторые уверены, что к этому причастна сестра Ким Чен Ына, которая пытается радикально давить на запад.

Блокировка линии связи

Сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заблокировала линии связи с Южной Кореей. Мол, те воздушными шарами распространяют пропагандистские листовки, в которых осуждают политику Ким Чен Ына. В частности, ядерные амбиции и нарушения прав человека.

Правительство рассматривает эффективные способы принципиального искоренения действий, которые могут поднять напряжение в приграничных районах,

– отметил представитель министерства объединения Южной Кореи Йох Зан-Ки.

Из-за резкого ухудшения отношений с КНДР, южнокорейский министр объединения ушел с поста. А правительство извинилось за деятельность активистов в приграничных регионах.

Обострение отношений Южной Кореи и КНДР: коротко