Корейский кризис: почему КНДР возвращает войска в демилитаризованную зону
В Северной Корее решили вернуть войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Сейчас отношения между странами сильно напряглись. Пхеньян угрожает начать военный конфликт.
О причинах этих событий – читайте в материале 24 канала.
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КНДР ведет войска к границе с Южной Кореей
КНДР привели свои войска к границе с Южной Кореей. Также, в Пхеньяне заявил о возобновлении военных учений и испытаний оружия. В ответ Сеул также привел армию в боевую готовность и в случае опасности готов дать ответ.
Наши военные тщательно контролируют движение северокорейских военных и твердо поддерживают готовность к конфликту. Однако, со стороны КНДР пока нет определенных движений, о которых нам было бы нужно отчитываться,
– заявил представитель совместных штабов Сеула Ким Джун-Рак.
Сейчас в мире обеспокоены поведением КНДР. Страны призывают обе стороны решить конфликт миром. Однако, по заявлению США в Пхеньяне ответили угрозами. А отношение ООН в КНДР назвали предвзятым.
Эксперты же связывают поведение Пхеньяна с затягиванием процесса ослабления санкций и общими экономическими проблемами. Однако некоторые уверены, что к этому причастна сестра Ким Чен Ына, которая пытается радикально давить на запад.
Блокировка линии связи
Сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заблокировала линии связи с Южной Кореей. Мол, те воздушными шарами распространяют пропагандистские листовки, в которых осуждают политику Ким Чен Ына. В частности, ядерные амбиции и нарушения прав человека.
Правительство рассматривает эффективные способы принципиального искоренения действий, которые могут поднять напряжение в приграничных районах,
– отметил представитель министерства объединения Южной Кореи Йох Зан-Ки.
Из-за резкого ухудшения отношений с КНДР, южнокорейский министр объединения ушел с поста. А правительство извинилось за деятельность активистов в приграничных регионах.
Обострение отношений Южной Кореи и КНДР: коротко
- 9 июня КНДР резко оборвала с Южной Кореей общение военных и дипломатов по всем каналам: мол, соседи довели их отношения до "крайней точки", а переговоры вызывают "только разочарование".
- 13 июня сестра Ким Чен Ына – Ким Йо Чжон – заявила, что Пхеньян в ответ на "провокацию с агитационными листовками" Сеула готов отплатить с помощью армии.
- Генштаб армии КНДР 15 июня объявил о намерении ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Таким образом Северная Корея хочет превратить границу в крепость – под своим контролем.
- 16 июня КНДР взорвала офис, через который проходила связь с Южной Кореей.