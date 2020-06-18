У Північній Кореї вирішила повернути війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю. Зараз відносини між країнами сильно напружилися. Пхеньян погрожує розпочати воєнний конфлікт.

Про причини цих подій – читайте в матеріалі 24 каналу.

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КНДР веде війська до кордону з Південною Кореєю

КНДР привели свої війська до кордону з Південною Кореєю. Також, у Пхеньяні заявив про відновлення військових навчань та випробувань зброї. У відповідь Сеул також привів армію до бойової готовності та в разі небезпеки готовий дати відповідь.

Наші військові ретельно контролюють рух північнокорейських військових та твердо підтримують готовність до конфлікту. Однак, з боку КНДР наразі немає певних рухів, про які нам було б потрібно звітувати,

– заявив речник спільних штабів Сеула Кім Джун-Рак.

Довідка. Демілітаризована зона – це й кордон між КНДР та Південною Кореєю, і лінія фронту. Формально Північна та Південна Корея досі перебувають у стані війни (після боїв 1950 – 1953 років мирної угоди так і не підписали).

Нині у світі стурбовані поведінкою КНДР. Країни закликають обидві сторони вирішити конфлікт миром. Однак, на заяви США в Пхеньяні відповіли погрозами. А ставлення ООН до КНДР назвали упередженим.

Експерти ж пов'язують поведінку Пхеньяна із затягуванням процесу послаблення санкцій та загальними економічними проблемами. Однак деякі впевнені, що до цього причетна сестра Кім Чен Ина, яка намагається радикальніше тиснути на захід.

Блокування лінії зв'язку

Сестра лідера КНДР Кім Є Чжон заблокувала лінії зв'язку з Південною Кореєю. Мовляв, ті повітряними кулями розповсюджують пропагандистські листівки. У яких засуджують політику Кім Чен Ина. Зокрема, ядерні амбіції та порушення прав людини.

Уряд розглядає ефективні способи принципового викорінення дій, які можуть підняти напругу в прикордонних районах,

– зазначив речник міністерства об’єднання Південної Кореї Йох Зан-Кі.

Через різке погіршення відносин із КНДР, південнокорейський міністр об'єднання пішов із посади. А уряд вибачився за діяльність активістів у прикордонних регіонах.

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