Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин пояснив, чому країна не надає даних про інфікованих коронавірусом. За словами лідера КНДР, їм вдалося повністю запобігти проникненню хвороби у країну.

Втім, Кім Че Ин все ж закликав громадян не втрачати пильності, пише CNN.

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"Ми ретельно запобігли проникненню злоякісного вірусу і зберегли стабільну протиепідемічну ситуацію, незважаючи на світову кризу в галузі охорони здоров'я, що є блискучим успіхом", – заявив Кім Чен Ин за інформацією Корейського центрального інформаційного агентства.

Наразі, у КНДР знову відкрили школи, однак все ще заборонені публічні зібрання. Люди повинні носити маски у громадських місцях.

"Поспішне послаблення протиепідемічних заходів призведе до немислимої та безповоротної кризи", – сказав Кім Чен Ин.

Чи варто вірити інформації

Треба зазначити, що КНДР – закрита країна та перевірити достовірність слів Кім Чен Ина – важко. Водночас, деякі південнокорейські експерти стверджують, що у Північній Кореї справді вчасно запровадили всі засоби застереження. Зокрема, кордони закрили ще наприкінці січня, а екіпажі всіх прибулих торгових судів мають сидіти під наглядом на карантині.

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