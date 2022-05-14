Ким Чен Ын объявил вспышку COVID в КНДР "большой бедой"

В Северной Корее стремительно распространяется коронавирус, в результате чего уже заразилось более полумиллиона человек. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку COVID "большой бедой".

В результате неизвестного вируса уже умерли 27 человек

Государственные СМИ КНДР сообщили, что только 13 мая симптомы неназванной лихорадки были обнаружены у 174 400 человек. В целом количество людей, заболевших неизвестным вирусом, составляет 524 400.

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Сообщается, что в результате неизвестного вируса уже умерло 27 человек. В то же время в КНДР не уточняют, сколько смертей были вызваны коронавирусом.

Официально подтверждена только одна смерть от COVID-19, связанная со штаммом Омикрон. Кроме того, в столице КНДР Пхеньяни провели тестирование неназванного количества людей, у которых также был обнаружен Омикрон.

При этом еще 280 810 человек находятся на карантине. Всего с конца апреля лихорадкой заболели более 350 тысяч человек, из которых более 162 тысяч уже выздоровели.

Ким Чен Ын объявил о локдауне

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за время пандемии появился на публике в маске и объявил о локдауне. Он охарактеризовал вспышку как "огромную беду" и выразил надежду, что Северная Корея как можно быстрее преодолеет болезнь.

Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея будет следовать китайской модели предотвращения вирусов.

Мы должны извлечь уроки из опыта и плодотворных достижений Коммунистической партии Китая и ее народа в предотвращении распространения вируса,

– сказал он.

Ким Чен Ын также заявил, что одновременное появление лихорадки во многих районах страны говорит о несовершенстве действующей системы борьбы с эпидемиями.

До недавнего времени КНДР отказывалась от вакцины, в результате чего 26 миллионов граждан в целом не вакцинированы. Поэтому на фоне плохой системы здравоохранения эксперты считают, что эпидемия может иметь разрушительные последствия для страны.

Заметим, что в КНДР 12 мая впервые с начала пандемии коронавируса заявили о вспышке этого заболевания.



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