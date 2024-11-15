Диктатор уверяет об увеличении конкуренции в мире на фоне многих конфликтов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ким Чен Ын приказал увеличить производство БпЛА

В начале 2024 года Ким Чен Ын руководил испытанием дронов-смертников на фоне быстрого развития военного сотрудничества с Россией, что заставило задуматься над тем, не получал ли Пхеньян поддержку от партнеров-террористов.

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно скорее построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству,

– заявили в Корейском центральном информационном агентстве.

По словам диктатора, конкуренция за использование бесплотных летательных аппаратов в военных целях ускоряется во всем мире и военное руководство Северной Кореи признает их успех в конфликтах различного масштаба.

"Такие объективные изменения требуют срочного обновления многих частей военной теории, практики и образования", – считает он. Интересно, что во время испытаний дроны часами летали над ключевыми районами – Пхеньяном, Сеулом, и над бесполетной зоной, окружающей офис президента КНДР.

Кстати, недавно в сети появились кадры перевозки железнодорожным транспортом недавно в сети появились кадры перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, которая скорее всего уже происходит на российской территории.