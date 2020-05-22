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Ким Чен Ын снова исчез: лидера КНДР не видели несколько дней

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Ким Чен Ын снова исчез: лидера КНДР не видели несколько дней
Кім Чен Ин знову зник / ВВС

Мир вновь внимательно следит за лидером Северной Кореи, ведь тот не появлялся на публике в течение трех недель. Это уже не первое таинственное "исчезновение" Ким Чен Ына. В прошлый раз диктатора не видели более 20 дней.

Тож тепер Південна Корея уважно стежить за появами північнокорейського лідера, пише видання Yonhap.

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За інформацією розвідки Південної Кореї, лідер Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже впродовж трьох тижнів. Востаннє його бачили 1 травня на церемонії відкриття заводу з виробництва добрив. Однак відтоді та впродовж 21 дня лідера КНДР не видно, і розмови про стан його здоров'я почалися знов.

Відповідальні служби продовжують пильно стежити. Був період у січні поточного року, коли він також не з'являвся на публіці протягом 21 дня. Ми спостерігаємо за ситуацією,
– зазначили у Південній Кореї.

Раніше Кім Чен Ин з'явився на публіці після майже тритижневої загадкової відсутності, яка спричинила припущення про погіршення його здоров'я. 

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Що відомо про відсутність Кім Чен Ина: головне

  • Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї.
  • 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, після цього він нібито відновлювався на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
  • У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул заявляв, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
Автор: Алена Захарова
Теги: Южная Корея Ким Чен Ын КНДР Новости политики
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