Ким Чен Ын снова исчез: лидера КНДР не видели несколько дней

Мир вновь внимательно следит за лидером Северной Кореи, ведь тот не появлялся на публике в течение трех недель. Это уже не первое таинственное "исчезновение" Ким Чен Ына. В прошлый раз диктатора не видели более 20 дней.

Тож тепер Південна Корея уважно стежить за появами північнокорейського лідера, пише видання Yonhap.

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За інформацією розвідки Південної Кореї, лідер Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже впродовж трьох тижнів. Востаннє його бачили 1 травня на церемонії відкриття заводу з виробництва добрив. Однак відтоді та впродовж 21 дня лідера КНДР не видно, і розмови про стан його здоров'я почалися знов.

Відповідальні служби продовжують пильно стежити. Був період у січні поточного року, коли він також не з'являвся на публіці протягом 21 дня. Ми спостерігаємо за ситуацією,

– зазначили у Південній Кореї.

Раніше Кім Чен Ин з'явився на публіці після майже тритижневої загадкової відсутності, яка спричинила припущення про погіршення його здоров'я.

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