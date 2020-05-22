Кім Чен Ин знову зник: лідера КНДР не бачили декілька днів

Світ знов уважно стежить за лідером Північної Кореї, адже той не з'являвся на публіці впродовж трьох тижнів. Це вже не перше таємниче "зникнення" Кім Чен Ина. Минулого разу диктатора не бачили понад 20 днів.

Тож тепер Південна Корея уважно стежить за появами північнокорейського лідера, пише видання Yonhap.

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За інформацією розвідки Південної Кореї, лідер Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже впродовж трьох тижнів. Востаннє його бачили 1 травня на церемонії відкриття заводу з виробництва добрив. Однак відтоді та впродовж 21 дня лідера КНДР не видно, і розмови про стан його здоров'я почалися знов.

Відповідальні служби продовжують пильно стежити. Був період у січні поточного року, коли він також не з'являвся на публіці протягом 21 дня. Ми спостерігаємо за ситуацією,

– зазначили у Південній Кореї.

Раніше Кім Чен Ин з'явився на публіці після майже тритижневої загадкової відсутності, яка спричинила припущення про погіршення його здоров'я.

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