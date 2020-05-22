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Кім Чен Ин знову зник: лідера КНДР не бачили декілька днів

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Кім Чен Ин знову зник: лідера КНДР не бачили декілька днів
Кім Чен Ин знову зник / ВВС

Світ знов уважно стежить за лідером Північної Кореї, адже той не з'являвся на публіці впродовж трьох тижнів. Це вже не перше таємниче "зникнення" Кім Чен Ина. Минулого разу диктатора не бачили понад 20 днів.

Тож тепер Південна Корея уважно стежить за появами північнокорейського лідера, пише видання Yonhap.

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За інформацією розвідки Південної Кореї, лідер Кім Чен Ин не з'являвся на публіці вже впродовж трьох тижнів. Востаннє його бачили 1 травня на церемонії відкриття заводу з виробництва добрив. Однак відтоді та впродовж 21 дня лідера КНДР не видно, і розмови про стан його здоров'я почалися знов.

Відповідальні служби продовжують пильно стежити. Був період у січні поточного року, коли він також не з'являвся на публіці протягом 21 дня. Ми спостерігаємо за ситуацією,
– зазначили у Південній Кореї.

Раніше Кім Чен Ин з'явився на публіці після майже тритижневої загадкової відсутності, яка спричинила припущення про погіршення його здоров'я. 

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Що відомо про відсутність Кім Чен Ина: головне

  • Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї.
  • 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, після цього він нібито відновлювався на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
  • У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул заявляв, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
Автор: Альона Захарова
Теги: Південна Корея Кім Чен Ин КНДР Новини політики
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