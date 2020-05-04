Кім Чен Ин вже не вперше надовго зникає, – держсекретар США Помпео

Нещодавно світ сколихнули чутки про ймовірну смерть Чім Чен Ина: він майже три тижні не з'являвся на публіці. Таке сталося вже не вперше, зазначає державний секретар США Майк Помпео.

Однак, невідомо, чому північнокорейський лідер зник саме тоді. Про це Майк Помпео заявив в ефірі ABC.news.

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Він розповів, що керівництво США теж бачило розповсюджені у північнокорейських ЗМІ фото із живим і здоровим Кім Чен Ином. Тим часом місія щодо діяльності Північної Кореї для штатів залишається незмінною.

Схоже, що Кім живий і здоровий. Незалежно від усього цього наша місія залишилася незмінною – переконати північнокорейців відмовитися від своєї ядерної зброї,

– сказав Помпео.

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Поява Кім Чен Ина

2 травня, після 20 днів "публічної тиші" північнокорейського лідера показали на фото і відео. Він розрізав стрічку на церемонії відкриття нового заводу з виробництва добрив.

Однак, у медіа не розтлумачили такого тривалого зникнення Кім Чен Ина і не надали жодної інформації про те, де він був раніше. Це і надалі породжує різні чутки: стан здоров'я, переховування від коронавірусу, операція.



Кім Чен Ин начебто взяв участь у відкритті заводу та був цілком здоровим / Фото KCNA

Майк Помпео зазначив, що таке зникнення Кім Чен Ина не є безпрецедентним, раніше він і довший час не показувався на публіці.

Ми не знаємо, чому він вирішив піти в той момент. Ми знаємо, що є й інші тривалі періоди часу, коли Кім також був поза увагою громадськості, отже це не безпрецедентно,

– додав Помпео.

Чутки про смерть Кім Чен Ина

Інформація про смерть очільника Північної Кореї з'явилась у китайській соціальній мережі Weibo. Згодом про це написало американське видання The New York Post. Однак державне радіо КНДР заявило, що лідер країни займається активною діяльністю.