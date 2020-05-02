Кім Чен Ин з'явився на людях, спростувавши чутки про його смерть, – ЗМІ

Лідер-диктатор КНДР Кім Чен Ин з'явився на публіці – вперше за 20 днів. Він перерізав стрічку на відкритті одного із заводів. Щоправда, про це повідомили корейські ЗМІ, не опублікувавши при цьому наразі жодного фото.

Про публічну появу Кім Чен Ина 2 травня розповіло південнокорейське інформаційне агентство "Йонхап".

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Журналісти повідомили, що лідер КНДР брав участь в урочистостях на заводі з виробництва добрив в Сунчхоні. Там він начебто мав публічний виступ та розрізав стрічку.

Йому подякували за бездоганне керівництво, і сам Кім Чен Ин був цілком задоволений. Усе в дусі тоталітарного комунізму. Однак жодного фото на підтвердження цієї інформації немає.

У південнокорейських ЗМІ стверджують, що поява Кім Чен Ина в Сунчхоні – перша публічна з 11 квітня, коли він головував на засіданні політбюро Робочої партії. Та все ж остаточних доказів цьому не мають.

"Смерть" Кім Чен Ина: коротко

З 21 квітня медіа з посиланням на різні джерела писали про смерть керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, яка начебто сталася через наслідки невдалої операції на серці.

керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, яка начебто сталася через наслідки невдалої операції на серці. Однак чимало інших ЗМІ одразу почали писати, що це неправда. Наприклад, дипломат Алехандро Као де-Бенос запевнив видання Bloomberg, що інформація про смерть Кім Чен Ина не відповідає дійсності.

Безперечний факт, що Кім Чен Ин пропустив – а це нечуване для КНДР явище – кілька важливих для країни заходів, серед яких і День Сонця 15 квітня – день народження засновника держави Кім Ір Сена.

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Цікаво, що схожа ситуація вже була з батьком Кім Чен Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали ширитися чутки про погіршення стану його здоров'я. Згодом стало відомо, що у Кім Чен Іра був інсульт, ба й далі його здоров'я постійно погіршувалося аж до смерті у 2011 році.