13:38
1 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Стан здоров'я Ким Чен Ина: з'явилася реакція ООН

      - Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / bloomberg.com

      У світі вже другий тиждень відбувається дискусія про те, куди ж подівся Кім Чен Ин. Зокрема, ситуацію із станом здоров'я глави КНДР напередодні прокоментували в ООН.

      Глава ООН Антоніу Гутерреш заявив про це на брифінгу, повідомили на сайті ООН.

      До теми Кім Чен Ин не з'являється на людях: державні ЗМІ розповсюджують листи від його імені

      Він зазначив, що у них немає ніякої вірогідної інформації щодо стану здоров'я лідера Північної Кореї.

      Ми не маємо жодної інформації з КНДР щодо стану Кім Чен Ина,
      – наголосив глава ООН.


      Антоніу Гутерреш / Фото Europost

      Стан здоров'я Кім Чен Ина: все, що відомо

      • Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї. За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня. Причиною цього буцімто, є погіршення стану його здоров'я.
      • 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, він нібито відновлювався на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
      • У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
      • Цікаво, що схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я. Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.
      • У сусідній Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор не помер і почувається добре.
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики КНДР Південна Корея Кім Чен Ин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Чи є англійська після 30?
      сьогодні , 12:00 Чи є англійська після 30?
      Максим Сундалов
      Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
      сьогодні , 11:31 Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд
      Юлія Михайлова