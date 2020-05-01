Стан здоров'я Ким Чен Ина: з'явилася реакція ООН

У світі вже другий тиждень відбувається дискусія про те, куди ж подівся Кім Чен Ин. Зокрема, ситуацію із станом здоров'я глави КНДР напередодні прокоментували в ООН.

Глава ООН Антоніу Гутерреш заявив про це на брифінгу, повідомили на сайті ООН. До теми Кім Чен Ин не з'являється на людях: державні ЗМІ розповсюджують листи від його імені Він зазначив, що у них немає ніякої вірогідної інформації щодо стану здоров'я лідера Північної Кореї. Ми не маємо жодної інформації з КНДР щодо стану Кім Чен Ина,

– наголосив глава ООН.

Антоніу Гутерреш / Фото Europost Стан здоров'я Кім Чен Ина: все, що відомо Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї. За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня. Причиною цього буцімто, є погіршення стану його здоров'я.

За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня. Причиною цього буцімто, є погіршення стану його здоров'я. 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, він нібито відновлювався на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.

через серцево-судинне захворювання, він нібито відновлювався на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння. У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.

Цікаво, що схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я. Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.

У сусідній Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор не помер і почувається добре.