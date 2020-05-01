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      Состояние здоровья Ким Чен Ына: появилась реакция ООН

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      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / bloomberg.com

      В мире уже вторую неделю идет дискуссия о том, куда же делся Ким Чен Ын. В частности, ситуацию с состоянием здоровья главы КНДР накануне прокомментировали в ООН.

      Глава ООН Антоніу Гутерреш заявив про це на брифінгу, повідомили на сайті ООН.

      До теми Кім Чен Ин не з'являється на людях: державні ЗМІ розповсюджують листи від його імені

      Він зазначив, що у них немає ніякої вірогідної інформації щодо стану здоров'я лідера Північної Кореї.

      Ми не маємо жодної інформації з КНДР щодо стану Кім Чен Ина,
      – наголосив глава ООН.


      Антоніу Гутерреш / Фото Europost

      Стан здоров'я Кім Чен Ина: все, що відомо

      • Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї. За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня. Причиною цього буцімто, є погіршення стану його здоров'я.
      • 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, він нібито відновлювався на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
      • У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
      • Цікаво, що схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я. Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.
      • У сусідній Південній Кореї кажуть, що північнокорейський диктатор не помер і почувається добре.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости политики КНДР Южная Корея Ким Чен Ын
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