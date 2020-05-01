Состояние здоровья Ким Чен Ына: появилась реакция ООН

В мире уже вторую неделю идет дискуссия о том, куда же делся Ким Чен Ын. В частности, ситуацию с состоянием здоровья главы КНДР накануне прокомментировали в ООН.

Глава ООН Антоніу Гутерреш заявив про це на брифінгу, повідомили на сайті ООН.

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Він зазначив, що у них немає ніякої вірогідної інформації щодо стану здоров'я лідера Північної Кореї.

Ми не маємо жодної інформації з КНДР щодо стану Кім Чен Ина,

– наголосив глава ООН.



Антоніу Гутерреш / Фото Europost

Стан здоров'я Кім Чен Ина: все, що відомо