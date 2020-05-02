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      Ким Чен Ын появился на людях, опровергнув слухи о его смерти, – СМИ

      - Читати новину українською
      Ким Чен Ын жив, – говорят в КНДР, но фотодоказательств не предоставляют
      Ким Чен Ын жив, – говорят в КНДР, но фотодоказательств не предоставляют / АР

      Лидер-диктатор КНДР Ким Чен Ын появился на публике – впервые за 20 дней. Он перерезал ленточку на открытии одного из заводов. Правда, об этом сообщили корейские СМИ, не опубликовав при этом пока ни одного фото.

      О публичном появлении Ким Чен Ына 2 мая рассказало южнокорейское информационное агентство "Йонхап".

      К теме Состояние здоровья Ким Чен Ына: появилась реакция ООН

      Журналисты сообщили, что лидер КНДР принимал участие в торжествах на заводе по производству удобрений в Сунчхоне. Там он якобы имел публичное выступление и разрезал ленту. 

      Его поблагодарили за безупречное руководство, и сам Ким Чен Ын был вполне доволен. Все в духе тоталитарного коммунизма. Однако ни одного фото в подтверждение этой информации нет. 

      В южнокорейских СМИ утверждают, что появление Ким Чен Ына в Сунчхоне – первое публичное с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании политбюро Рабочей партии. И все же окончательных доказательств этому нет.

      "Смерть" Ким Чен Ына: коротко

      • С 21 апреля медиа со ссылкой на различные источники писали о смерти руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, которая якобы случилась из-за последствий неудачной операции на сердце.
      • Однако многие другие СМИ сразу начали писать, что это неправда. Например, дипломат Алехандро Као де-Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.
      • Бесспорный факт, что Ким Чен Ын пропустил – а это неслыханное для КНДР явление – несколько важных для страны мероприятий, среди которых и День Солнца 15 апреля – день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

      Наркомания и жизнь без интернета: 10 шокирующих фактов о КНДР – читайте в материале 24 канала.

      Интересно, что похожая ситуация уже была с отцом Ким Чен Ына – Ким Чен Иром. После его отсутствия в 2008 году нв 60-летии КНДР тоже начали распространяться слухи об ухудшении состояния его здоровья. Впоследствии стало известно, что у Ким Чен Ира был инсульт, да и дальше его здоровья постоянно ухудшалось вплоть до смерти в 2011 году.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ким Чен Ын КНДР
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