Ким Чен Ын появился на людях, опровергнув слухи о его смерти, – СМИ

Лидер-диктатор КНДР Ким Чен Ын появился на публике – впервые за 20 дней. Он перерезал ленточку на открытии одного из заводов. Правда, об этом сообщили корейские СМИ, не опубликовав при этом пока ни одного фото.

О публичном появлении Ким Чен Ына 2 мая рассказало южнокорейское информационное агентство " Йонхап ".

К теме Состояние здоровья Ким Чен Ына: появилась реакция ООН

Журналисты сообщили, что лидер КНДР принимал участие в торжествах на заводе по производству удобрений в Сунчхоне. Там он якобы имел публичное выступление и разрезал ленту.

Его поблагодарили за безупречное руководство, и сам Ким Чен Ын был вполне доволен. Все в духе тоталитарного коммунизма. Однако ни одного фото в подтверждение этой информации нет.

В южнокорейских СМИ утверждают, что появление Ким Чен Ына в Сунчхоне – первое публичное с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании политбюро Рабочей партии. И все же окончательных доказательств этому нет.

"Смерть" Ким Чен Ына: коротко

С 21 апреля медиа со ссылкой на различные источники писали о смерти руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, которая якобы случилась из-за последствий неудачной операции на сердце.

Однако многие другие СМИ сразу начали писать, что это неправда. Например, дипломат Алехандро Као де-Бенос заверил издание Bloomberg, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Бесспорный факт, что Ким Чен Ын пропустил – а это неслыханное для КНДР явление – несколько важных для страны мероприятий, среди которых и День Солнца 15 апреля – день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

Наркомания и жизнь без интернета: 10 шокирующих фактов о КНДР – читайте в материале 24 канала.