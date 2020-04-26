Чутки про смерть Кім Чен Ина: у КНДР заявили про активну діяльність лідера країни

Нещодавно американські ЗМІ повідомили про нібито смерть Кім Чен Ина. Натомість державне радіо КНДР заявило, що лідера країни займається активною діяльністю.

Офіційної заяви про смерть Кім Чен Ина наразі немає. А у КНДР переконують, що лідер країни веде активну діяльність, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Важливо ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина

У повідомленні радіостанції мовиться, що "товариш Кім Чен Ин передав подяку робітникам та співробітникам, з усього серця допомагали створювати місто Самчжиен". Однак, в якій формі була передана подяка, не уточнюється.

Іспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де-Бенос у твіттері заявив, що чутки про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідають дійсності.

Це офіційно: інформація про тяжкий стан здоров'я нашого лідера Кім Чен Ина помилкова і зловмисна. Дякую за турботу, але благаю журналістів, щоб вони перевіряли джерела інформації та були менш сенсаційними,

– написав Као де-Бенос.

Зверніть увагу! Као де-Бенос називає себе спеціальним представником Комітету із зовнішніх культурних зв'язків КНДР. У ЗМІ він фігурує як активіст, який підтримує політичний курс Північної Кореї, просуває контакти з цією країною і часто буває у КНДР.

Що відомо про стан здоров'я Кім Чен Ина