Чутки про смерть Кім Чен Ина: у КНДР заявили про активну діяльність лідера країни
Нещодавно американські ЗМІ повідомили про нібито смерть Кім Чен Ина. Натомість державне радіо КНДР заявило, що лідера країни займається активною діяльністю.
Офіційної заяви про смерть Кім Чен Ина наразі немає. А у КНДР переконують, що лідер країни веде активну діяльність, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Важливо ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина
У повідомленні радіостанції мовиться, що "товариш Кім Чен Ин передав подяку робітникам та співробітникам, з усього серця допомагали створювати місто Самчжиен". Однак, в якій формі була передана подяка, не уточнюється.
Іспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де-Бенос у твіттері заявив, що чутки про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідають дійсності.
Це офіційно: інформація про тяжкий стан здоров'я нашого лідера Кім Чен Ина помилкова і зловмисна. Дякую за турботу, але благаю журналістів, щоб вони перевіряли джерела інформації та були менш сенсаційними,
– написав Као де-Бенос.
Зверніть увагу! Као де-Бенос називає себе спеціальним представником Комітету із зовнішніх культурних зв'язків КНДР. У ЗМІ він фігурує як активіст, який підтримує політичний курс Північної Кореї, просуває контакти з цією країною і часто буває у КНДР.
Що відомо про стан здоров'я Кім Чен Ина
- Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї. За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня.
- Причиною того, що лідер КНДР не відвідав свято, буцімто, є погіршення стану його здоров'я.
- 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
- У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
- Цікаво, що схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я. Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.