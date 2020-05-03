Кім Чен Ин живий: як на це відреагував Дональд Трамп
Чутки про нібито смерть очільника КНДР не підтвердилися. І після 20 днів відсутності Кім Чен Ин з'явився на публіці.
Лідер США Дональд Трамп у своєму твіттері написав, що радий цій новині.
Актуально Кім Чен Ин з'явився на людях: фото та відео глави КНДР після чуток про смерть
До свого посту він прикріпив фотографії північнокорейських ЗМІ усміхненого Кіма.
Особисто я радий, що він знову працює і що з ним усе добре,
– зазначив Трамп.
Коли у ЗМІ почала ширитися інформація про нібито смерть диктатора, Трамп заявив, що мав усю інформацію про стан здоров'я Кім Чен Ина. Однак тоді він не розповів деталі.
Стан здоров'я Кім Чен Ина: головне
- Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї.
- 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі. Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
- У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції. Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.