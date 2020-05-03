Кім Чен Ин живий: як на це відреагував Дональд Трамп

Чутки про нібито смерть очільника КНДР не підтвердилися. І після 20 днів відсутності Кім Чен Ин з'явився на публіці.

Лідер США Дональд Трамп у своєму твіттері написав, що радий цій новині.

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До свого посту він прикріпив фотографії північнокорейських ЗМІ усміхненого Кіма.

Особисто я радий, що він знову працює і що з ним усе добре,

– зазначив Трамп.

Коли у ЗМІ почала ширитися інформація про нібито смерть диктатора, Трамп заявив, що мав усю інформацію про стан здоров'я Кім Чен Ина. Однак тоді він не розповів деталі.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Стан здоров'я Кім Чен Ина: головне