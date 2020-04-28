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      Знаю, і ви скоро дізнаєтеся: Трамп про стан здоров'я Кім Чен Ина

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      Дональд Трамп сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре
      Дональд Трамп сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре / rubic.us

      Президент США Дональд Трамп заявив, що має всю інформацію про стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина. Втім, як стверджує американський лідер, поки він не може усього сказати.

      Питання про те, у якому стані перебуває північнокорейський диктатор, Трамп прокоментував під час свого щоденного брифінгу. Відео публікує Білий Дім.

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      Американський президент зауважив, що має гарне уявлення про стан здоров'я Кіма, але не може зараз про це говорити.

      Чесно кажучи, я знаю, як у нього справи. Побачимо. Я думаю, ви теж про все дізнаєтеся у не надто далекому майбутньому,
      – сказав Дональд Трамп.

      Резюмуючи, президент США також підкреслив, що перебуває у гарних відносинах з лідером КНДР. Тож він сподівається, що з Кім Чен Ином усе добре.

      Стан здоров'я Кім Чен Ина: коротко

      Американське видання CNN раніше писало про те, що Кім Чен Ин перебуває у поганому стані після проведеної операції. За даними видання, диктатор проходив процес відновлення на своїй віллі.

      Згодом цю інформацію спростували у Південній Кореї (не плутати з КНДР). Там запевнили, що з Кімом усе гаразд. 

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин Новини політики
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