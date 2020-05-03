Ким Чен Ын жив: как на это отреагировал Дональд Трамп

Слухи о якобы смерти главы КНДР не подтвердились. И после 20 дней отсутствия Ким Чен Ын появился на публике.

Лидер США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что рад этой новости.

Актуально Ким Чен Ын появился на людях: фото и видео главы КНДР после слухов о смерти

К своему посту он прикрепил фотографии северокорейских СМИ улыбающегося Кима.

Лично я рад, что он снова работает и что с ним все хорошо,

– отметил Трамп.

Когда в СМИ начала распространяться информация о якобы смерти диктатора, Трамп заявил, что имел всю информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Однако тогда он не рассказал детали.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Состояние здоровья Ким Чен Ына: главное