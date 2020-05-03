Ким Чен Ын жив: как на это отреагировал Дональд Трамп
Слухи о якобы смерти главы КНДР не подтвердились. И после 20 дней отсутствия Ким Чен Ын появился на публике.
Лидер США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что рад этой новости.
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К своему посту он прикрепил фотографии северокорейских СМИ улыбающегося Кима.
Лично я рад, что он снова работает и что с ним все хорошо,
– отметил Трамп.
Когда в СМИ начала распространяться информация о якобы смерти диктатора, Трамп заявил, что имел всю информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Однако тогда он не рассказал детали.
Состояние здоровья Ким Чен Ына: главное
- Издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило о проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи.
- 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания, сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле. Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
- В Южной Кореи не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции. Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.