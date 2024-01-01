Ким Чен Ын призвал армию быть готовой "нанести сокрушительный удар США", если те "будут провоцировать"

Северная Корея время от времени выражает угрозы всему миру, в частности США. На этот раз в Пхеньяне снова сделали заявление.

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми уничтожить США и Южную Корею, если они "спровоцируют конфликт. Он считает, что в таком случае следует без раздумий нанести "сокрушительный удар".

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Пустить в ход весь арсенал

Ким Чен Ын провел встречу с военными. Он сделал заявление в ходе встречи.

Если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и стаю военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств, – сказал он.

Командиры дали клятву сохранять верность идеям и руководству ЦК партии.

Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне

Северная Корея наряду с Россией стала еще одной мировой угрозой. Лидер КНДР приказал своей армии ускорить подготовку к войне. По информации издания, государственные СМИ Северной Кореи пишут, что Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне. Целью этого является противостоять Соединенным Штатам Америки, якобы вступающим в конфронтацию.

В то же время Ким заявил о планах работать над сотрудничеством с "антиимпериалистическими государствами". Пхеньян расширяет связи с Россией. В частности, те же США считают, что Северная Корея поставляет России вооружение, которое она использует против Украины. В свою очередь, Россия помогает КНДР расширить свой военный потенциал.

Ким Чен Ын также говорил об экономических планах на 2024 год. По его словам, он должен быть "решающим" для выполнения пятилетнего плана развития страны.