Северокорейский диктатор Ким Чен Ын открыто заговорил об угрозе масштабного голода. Он призвал граждан своего государства готовиться к "Трудному походу".

"Трудный поход" – это словосочетание, которое в Северной Корее использовали в 1990-х годах. Фактически им прикрывали масштабный кризис и голод, унесший по разным оценкам от 300 тысяч до 3 миллионов человеческих жизней.

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Кризис в Северной Корее: что известно

Правозащитные организации уже длительное время бьют тревогу по поводу ситуации в КНДР (Корейская народно-демократическая республика, проще – Северная Корея).

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса страна практически прекратила контакты с внешним миром, включая экономические.

А это значит, что в КНДР почти не поступают продукты от основного поставщика – Китая. Производства же самой КНДР мало, чтобы прокормить своих же жителей.

Сейчас, как говорят правозащитники, в КНДР – жесткий дефицит не только лекарств, но и элементарного продовольствия.

Например, цена килограмма кукурузы (а это основная пища большинства населения Северной Кореи) превысила размер среднемесячной зарплаты.

КНДР на грани "Трудного похода"

Диктатор страны Ким Чен Ын фактически признал масштабный кризис во время выступления на партийной конференции. Он сравнил текущую ситуацию с ужасным голодом 1990-х годов.

Тогда развалился Советский Союз, и Северная Корея потеряла дотации, за которые, собственно, и жила. Самым тяжелым был период 1995 – 1999 годов. По разным оценкам тогда умерли от голода от 300 тысяч до 3 миллионов людей.

Посчитать точно невозможно, ведь страна закрытая. А голод не признавали, даже не называли – применяли словосочетание "Трудный поход".

Именно его теперь вспомнил Ким Чен Ын (он призвал партию "провести "Трудный поход", чтобы хоть немного облегчить жизнь народа"), чем насторожил мировое сообщество. Ведь раньше он никогда себе подобной риторики не позволял.