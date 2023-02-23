Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к украинцам к годовщине масштабного вторжения. По его словам, на сегодняшний день наше государство готово морально и люди мотивированы.

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Оптимистическое обращение Кима к годовщине вторжения

Год назад без одного дня я стал информировать людей о том, что у нас происходит на Юге. Почувствуйте разницу,

– сказал глава ОВА.

По словам Кима, сейчас у нас есть оружие, больше чем было. Украинские защитники укрепляют правый берег и готовятся к левому.

"Сейчас мы готовы морально. Наши люди мотивированы. Настроение у нас и у оккупантов очень разное. Они сидят в окопах и ждут наших подарков. Ждите, ждите…" – добавил глава региона.

Ким призвал, чтобы украинцы сохраняли покой.

Обращение Кима к украинцам: смотрите видео

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