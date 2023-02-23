Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до українців до роковин масштабного вторгнення. За його словами, на сьогодні наша держава готова морально і люди вмотивовані.

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Оптимістичне звернення Кіма до роковин вторгнення

Рік тому без одного дня я почав інформувати людей про те, що у нас відбувається на Півдні. Відчуйте різницю,

– сказав очільник ОВА.

За словами Кіма, на зараз у нас є зброя, більше ніж було. Українські захисники укріплюють правий берег та готуються до лівого.

"Зараз ми готові морально. Наші люди вмотивовані. Настрій у нас й в окупантів дуже різний. Вони сидять в окопах та чекають на наші подарунки. Чекайте, чекайте…" – додав глава регіону.

Кім закликав, щоб українці зберігали спокій.

Звернення Кіма до українців: дивіться відео

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