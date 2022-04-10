До этого Ким заявлял, что россияне избрали очень подлую тактику войны в Николаевской области. По его словам, оккупантов на территории области почти не осталось, однако они продолжают обстреливать город.
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Глава Николаевской ОВА о работе ПВО
В воскресенье, 10 апреля, Виталий Ким сообщил о работе противовоздушной обороны. Позже он обнародовал фото результатов. Они оказались достаточно успешными.
Ким опубликовал фото после работы ПВО
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