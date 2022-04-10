Военной мудростью поделились бойцы 30-й бригады имени князя Константина Острожского.

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Новая мудрость от военных звучит так – "не откладывай на завтра то, что можно уничтожить уже сегодня. Тем более, завтра можно уничтожить еще больше".

Украинские воины поделились видео, на котором они эффектно уничтожают оккупантов. На нем видно, как ВСУ поочередно ликвидируют российские танки.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожили оккупантов:

К слову, в оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в южных областях. Там подразделение Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев. Общие потери россиян за ночь на 10 апреля составили 70 военных и 7 единиц техники.

Интересное видео – ВСУ "горячо" уничтожили российскую технику: