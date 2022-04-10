Військовою мудрістю поділилися бійці 30-ої бригади імені князя Костянтина Острозького.

До теми Закарпатський штурмовий легіон показав свої будні у відео

Нова мудрість від військових звучить так – "не відкладай на завтра те, що можна знищити вже сьогодні. Тим паче, завтра можна знищити ще більше".

Українські воїни поділилися відео, на якому вони ефектно знищують окупантів. На ньому видно, як ЗСУ по черзі ліквідовують російські танки.

Дивіться відео, як ЗСУ знищили окупантів:



До слова, в оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію в південних областях. Там підрозділ Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Загальні втрати росіян за ніч проти 10 квітня склали 70 військових та 7 одиниць техніки.

Цікаве відео – ЗСУ "гаряче" знищили російську техніку: