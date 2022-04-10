До цього Кім заявляв, що росіяни обрали дуже підлу тактику війни на Миколаївщині. За його словами, окупантів на території області майже не залишилося, проте вони продовжують обстрілювати місто.

Варте уваги Не відкладай на завтра, що можна знищити сьогодні: мудрість від військових з ефектним відео

Глава Миколаївської ОВА про роботу ППО

У неділю, 10 квітня, Віталій Кім повідомив про роботу протиповітряної оборони. Пізніше він оприлюднив фото результатів. Вони виявилися досить успішними.

Кім опублікував фото після роботи ППО

До теми Оперативне командування "Південь" у неділю, 10 квітня, повідомило про ситуацію на південному напрямку. Зокрема, загальні втрати ворога лише за ніч проти 10 квітня склали 70 військових та 7 одиниць техніки.

Актуально – Україна ідентифікувала 500 окупантів, які чинили звірства на Київщині: дивитися відео