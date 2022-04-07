Віталій Кім розповів про те, як росіяни воюють на Миколаївщині.

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Паніка та фейки

Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що російських загарбників на території області майже не залишилося. Але через те, що окупанти нічого не можуть зробити вони дистанційно обстрілюють місто із реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Для того, щоб посіяти паніку серед людей. Для того, щоб максимально шкоди цивільним завдати,

– пояснив Кім.

Віталій Кім додав, що водночас вони поширюють фейки про свій наступ, говорячи про тисячу танків, 5 тисяч людей тощо. Глава ОВА заявив, що це не так. За його словами, ворог навпаки змінює позиції, "зализує рани", старається ремонтувати техніку, а не кидає її як раніше.

Крім того, Кім додав, що окупанту сидять в окопах, бояться та чекають нападу. Він наголосив, що "вони підло воюють".

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