Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, на свободных от оккупанта территориях Николаевщины сейчас много вражеских трупов. Поскольку сейчас морозы, проблемы еще нет, но весной и летом она появится.

Важно Российские войска отодвигаются от Николаева, – Ким

По словам Кима, Военная служба правопорядка работает, но помощь николаевцев не помешает:

сообщать, где лежат тела погибших оккупантов;

по возможности собирать их в мешки самостоятельно.

Мы ведь не звери. И это будет наша проблема. Это миф, что они в удобрение превратятся, им семена надо сыпать, чтобы проросли. Нет, потом этот трупный яд будет мешать нашей посевной,

– заявил Ким.

Он призвал волонтеров и других сдавать тела россиян в рефрижераторы, чтобы их отправили обратно и идентифицировали по ДНК. И ведь у них есть мамы.

Какая ситуация в Николаевской области

Виталий Ким также заявил, что враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами с расстояния 50-70 километров. Но при этом русские войска отодвигаются от Николаева по другим направлениям.

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