Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, на вільних від окупанта територіях Миколаївщини зараз багато ворожих трупів. Оскільки зараз морози, то проблеми ще немає, але навесні та влітку вона з'явиться.

Важливо Російські війська відсуваються від Миколаєва, – Кім

За словами Кіма, Військова служба правопорядку працює, але допомога миколаївців не завадить:

повідомляти, де лежать тіла загиблих окупантів;

по можливості збирати їх в мішки самостійно.

Ми ж не звірі. І це буде наша проблема. Це міф, що вони в добриво перетворяться, їм насіння треба сипати, щоб проросло. Ні, потім ця трупна отрута буде заважати нашій посівній,

– заявив Кім.

Він закликав волонтерів та інших здавати тіла росіян у рефрижератори, щоб їх відправили назад та ідентифікували по ДНК. Адже й у них є мами.

Яка ситуація на Миколаївщині

Віталій Кім також заявив, що ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами з відстані 50-70 кілометрів. Але при цьому російські війська відсуваються від Миколаєва в інших напрямках.

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