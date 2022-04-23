Ким призвал николаевцев оставаться дома из-за активизации вражеских беспилотников

23 апреля 2022 , 21:33
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Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким попросил николаевцев беречь себя и оставаться дома. Губернатор отметил, что в области и городе заметили активность вражеских беспилотников.

В Николаеве и области наблюдается повышенная активность российских беспилотников, заявил Виталий Ким. Это может быть опасно для жизни людей.

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Ким призвал николаевцев оставаться дома и не подвергаться опасности.

Повышенная активность беспилотников. Оставайтесь дома,
– написал Ким.

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Автор: Ярослава Прадід