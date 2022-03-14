Соответствующее видео с особым подарком Ким обнародовал на своей странице в телеграме. Похоже, его сняли сами патрульные.

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В нем говорится о том, что правоохранители неоднократно жаловались на то, что орки часто сверкают пятками. Поэтому глава Николаевской ОВА принял это во внимание и подарил им машину – кабриолет BMW.

Интересно, что позади есть наклейка уже с легендарным месседжем для оккупантов – "русский ваенный карабль, иди на**й". Также выделено специальное место для пулемета.

Правоохранители отметили, что уже взяли машину на вооружение.

Николаев – это Украина! Подарок для патрульной полиции,

– подписал Ким под видео.

Ким подарил полиции машину: смотрите видео