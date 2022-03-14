Відповідне відео із особливим подарунком Кім оприлюднив на своїй сторінці у телеграмі. Схоже, його зняли самі патрульні.

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У ньому мовиться про те, що правоохоронці неодноразово скаржилися на те, що орки часто кивають п'ятами. Тож глава Миколаївської ОВА взяв це до уваги і подарував їм машину – кабріолет BMW.

Цікаво, що позаду є наліпка уже з легендарним меседжем для окупантів – "рускій ваєнний карабль, іді на**й". Також виділено спеціальне місце для кулемета.

Правоохоронці наголосили, що вже взяли автівку на озброєння.

Миколаїв – це Україна! Подарунок для патрульної поліції,

– підписав Кім під відео.

Кім подарував поліції машину: дивіться відео