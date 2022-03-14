За попередніми офіційними даними наші військовослужбовці позбавили окупантів приблизно 50 одиниць техніки. Хоча спочатку повідомляли про 200.
Увага Можна не хвилюватися, всі сили розбиті, – Арестович про можливість наступу на Київ
Про ситуацію в Мелітополі радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прозвітував 14 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Він пояснив, що сама колона росіян складалася із 200 одиниць, а знищити вдалося 50 російських танків. Насправді це дуже багато, зазначив він.
Це означає, що той підрозділ уже "обмежено придатний",
– зазначив радник глави ОП.
Зверніть увагу – окупанти насправді економлять на своїх солдатах: дивіться відео