За попередніми офіційними даними наші військовослужбовці позбавили окупантів приблизно 50 одиниць техніки. Хоча спочатку повідомляли про 200.

Увага Можна не хвилюватися, всі сили розбиті, – Арестович про можливість наступу на Київ

Про ситуацію в Мелітополі радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прозвітував 14 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він пояснив, що сама колона росіян складалася із 200 одиниць, а знищити вдалося 50 російських танків. Насправді це дуже багато, зазначив він.

Це означає, що той підрозділ уже "обмежено придатний",

– зазначив радник глави ОП.

Зверніть увагу – окупанти насправді економлять на своїх солдатах: дивіться відео