По предварительным официальным данным, наши военнослужащие лишили оккупантов примерно 50 единиц техники. Хотя поначалу сообщали о 200.
Внимание Можно не волноваться, все силы разбиты, – Арестович о возможности наступления на Киев
О ситуации в Мелитополе советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отчитался 14 марта в эфире всеукраинского телемарафона.
Он объяснил, что сама колонна россиян состояла из 200 единиц, а уничтожить удалось 50 российских танков. На самом деле, это очень много, отметил он.
Это значит, что то подразделение уже "ограниченно пригодно",
– отметил советник главы ОП.
Обратите внимание – оккупанты действительно экономят на своих солдатах: смотрите видео