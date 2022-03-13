О ситуации в столице Арестович отчитался вечером 13 марта в эфире всеукраинского телемарафона.

Актуально На Пуще-Водице под Киевом ничего военного нет, – КГГА

По его словам, сейчас угрозы для Киева нет и в ближайшее время не проглядывается. Также ничего сейчас не угрожает Харькову, Сумам и Чернигову.

О Киеве можно не беспокоиться вообще. Все силы, которые направлялись на Киев, были разбиты. Они встали в оборону. Сейчас ходят пешком по селам, потому что двигаться не могут, потому что топлива нет,

– объяснил Арестович.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что Украина делает все, чтобы перейти к активным наступательным действиям под Киевом.

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