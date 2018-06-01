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Ким Чен Ын хочет встречи с Владимиром Путиным

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Ким Чен Ын хочет встречи с Владимиром Путиным
Ким Чен Ын хочет встречи с Владимиром Путиным / УНН

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил организовать в 2018 году встречу на высшем уровне между лидерами КНДР и России для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

В материале ЦТАК, посвященном встрече Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приводятся слова лидера КНДР о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в различных областях и обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

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По мнению лидера Северной Кореи, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Ким Чен Ын также выразил надежду на разрешение противоречий с США и отметил стремление Пхеньяна до безядерного статуса всего Корейского полуострова.

Напомним, 31 мая в Пхеньяне Ким Чен Ын встретился с Сергеем Лавровым.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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