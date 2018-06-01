Кім Чен Ин хоче зустрічі з Володимиром Путіним

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запропонував організувати у 2018 році зустріч на вищому рівні між лідерами КНДР та Росії заради подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК з посиланням на повідомлення північнокорейського агентства ЦТАК.

У матеріалі ЦТАК, присвяченому зустрічі Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, наводяться слова лідера КНДР про необхідність розвивати співпрацю між двома країнами в різних галузях і "обговорити зустріч між лідерами Росії та КНДР у цьому році в ознаменування 70-річної річниці встановлення дипломатичних відносин".

Читайте також: У США потішили новинами щодо зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

На думку лідера Північної Кореї, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Кім Чен Ин також висловив сподівання на розв'язання суперечностей зі США і наголосив на прагненні Пхеньяна до без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

Нагадаємо, 31 травня у Пхеньяні Кім Чен Ин зустрівся з Сергієм Лавровим.