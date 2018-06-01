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Кім Чен Ин хоче зустрічі з Володимиром Путіним

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Кім Чен Ин хоче зустрічі з Володимиром Путіним
Кім Чен Ин хоче зустрічі з Володимиром Путіним / УНН

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запропонував організувати у 2018 році зустріч на вищому рівні між лідерами КНДР та Росії заради подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК з посиланням на повідомлення північнокорейського агентства ЦТАК.

У матеріалі ЦТАК, присвяченому зустрічі Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, наводяться слова лідера КНДР про необхідність розвивати співпрацю між двома країнами в різних галузях і "обговорити зустріч між лідерами Росії та КНДР у цьому році в ознаменування 70-річної річниці встановлення дипломатичних відносин".

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На думку лідера Північної Кореї, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Кім Чен Ин також висловив сподівання на розв'язання суперечностей зі США і наголосив на прагненні Пхеньяна до без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

Нагадаємо, 31 травня у Пхеньяні Кім Чен Ин зустрівся з Сергієм Лавровим.

Теги: Новини політики Новини Росії Кім Чен Ин КНДР Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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