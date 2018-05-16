05:33
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ким Чен Ын испытывает Трампа, – CNN

160 Читати новину українською
Ким Чен Ын испытывает Трампа
Ким Чен Ын испытывает Трампа / Коллаж NBC News

Договоренность США и КНДР о встрече двух ее лидеров и обсуждение возможной денуклеаризации Корейского полуострова оказалась под угрозой. Представители Северной Кореи неожиданно заявили, что могут отменить встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа, запланированную на 12 июня в Сингапуре.

Накануне Северная Корея также отложила и официальные переговоры с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, заявив, что совместные военные учения ее соседки с США являются "провокацией".

Читайте также: В Белом доме неохотно верят в успешные переговоры с КНДР

В том, что КНДР нажала на тормоза в мирном процессе, нет ничего удивительного, говорится в статье на сайте CNN.

Угрозы Ким Чен Ына являются своеобразным тестом для Трампа: лидер КНДР пытается выяснить, что готов сделать президент США, чтобы предотвратить крах потенциального саммита и воплотить свои мечты о ядерном разоружении Северной Кореи.

Ким испытывает Трампа. Он пытается делать именно то, что до этого удавалось его отцу и дедушке: добыть уступки, экономические и политические выгоды, одновременно делать небольшие шаги навстречу или давать обещания, которые потом не соблюдать,
– говорится в публикации.

Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет приехал в Южную Корею. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, была достигнута договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги: Новости политики Новости США Ким Чен Ын Дональд Трамп Ядерная безопасность КНДР
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 104
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
423
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1245
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 792
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук