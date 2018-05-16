Ким Чен Ын испытывает Трампа, – CNN

Договоренность США и КНДР о встрече двух ее лидеров и обсуждение возможной денуклеаризации Корейского полуострова оказалась под угрозой. Представители Северной Кореи неожиданно заявили, что могут отменить встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа, запланированную на 12 июня в Сингапуре.

Накануне Северная Корея также отложила и официальные переговоры с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, заявив, что совместные военные учения ее соседки с США являются "провокацией".

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В том, что КНДР нажала на тормоза в мирном процессе, нет ничего удивительного, говорится в статье на сайте CNN.

Угрозы Ким Чен Ына являются своеобразным тестом для Трампа: лидер КНДР пытается выяснить, что готов сделать президент США, чтобы предотвратить крах потенциального саммита и воплотить свои мечты о ядерном разоружении Северной Кореи.

Ким испытывает Трампа. Он пытается делать именно то, что до этого удавалось его отцу и дедушке: добыть уступки, экономические и политические выгоды, одновременно делать небольшие шаги навстречу или давать обещания, которые потом не соблюдать,

– говорится в публикации.

Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет приехал в Южную Корею. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, была достигнута договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова.